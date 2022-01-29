HDP’li Semra Güzel ile terörist Volkan Bora aynı üniversitede okumamışlar

PKK'lı teröristlerle fotoğrafları ortaya çıkan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin süreç devam ediyor. Gözler Hazırlık Komisyonu’na çevrildi. Bu arada yeni gerçekler de gün yüzüne çıktı. Güzel ile terörist Volkan Bora'nın üniversite aşkı olduğu yönündeki iddianın doğru olmadığı anlaşıldı.

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