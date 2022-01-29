29 Ocak 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları HDP’li Semra Güzel ile terörist Volkan Bora aynı üniversitede okumamışlar

HDP’li Semra Güzel ile terörist Volkan Bora aynı üniversitede okumamışlar

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 29.01.2022 09:45
PKK'lı teröristlerle fotoğrafları ortaya çıkan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin süreç devam ediyor. Gözler Hazırlık Komisyonu’na çevrildi. Bu arada yeni gerçekler de gün yüzüne çıktı. Güzel ile terörist Volkan Bora'nın üniversite aşkı olduğu yönündeki iddianın doğru olmadığı anlaşıldı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Ülkelere göre kadınların doğum yaşı!
Ülkelere göre kadınların doğum yaşı!
CHP ölüme terk etti! Sözlerini tutmadı
CHP ölüme terk etti! Sözlerini tutmadı
Büyük heyecan! Konutlar teslim edilecek
Büyük heyecan! Konutlar teslim edilecek
Aynı üniversitede okumamışlar
Aynı üniversitede okumamışlar
İstanbul trafiği nasıl çözülür?
İstanbul trafiği nasıl çözülür?
Rüsvete nüfus ticareti kılıfı!
Rüsvete nüfus ticareti kılıfı!
Yemek skandalı ve algı operasyonları
Yemek skandalı ve algı operasyonları
Adalet Bakanlığında görev değişimi
Adalet Bakanlığında görev değişimi
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’na Halk TV önünde protesto! İstifasını istediler
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na Halk TV önünde protesto! İstifasını istediler
Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na dava
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na dava
FETÖ ile mücadele mesajı!
FETÖ ile mücadele mesajı!
AB’den WhatsApp’a bilgilendirme talebi!
AB’den WhatsApp’a bilgilendirme talebi!
Daha Fazla Video Göster