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HDP’li Sancar CHP ve İYİ Parti’ye gözdağı verdi: Ortak aday istiyorsanız cesur olur

A Haber
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Giriş: 11.01.2023 16:20
6’lı masada adaylık tartışması devam ederken, HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar'dan dikkat çeken adaylık çıkışı geldi. Sancar, 6’lı masanın ürkek davrandığını belirterek, partileriyle doğrudan diyaloğa geçilmesini istedi. Ortak adaylık için "cesur olun" mesajı gönderdi.
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