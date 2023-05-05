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HDP'li Salihe Aydeniz'den skandal ifadeler! İmralı'nın kapılarını parça parça edeceklermiş

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Giriş: 05.05.2023 18:55
7'li koalisyonun ortağı HDP'nin Mardin'de düzenlediği mitingde ortaya çıkan DBP Eş Genel Başkanı Salihe Aydeniz skandal açıklamalarda bulundu.
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