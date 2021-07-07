HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun tahliyesi FETÖ ve PKK'lı isimleri sevindirdi! Can Dündar Emre uslu Adem Yavuz Arslan'dan geçmiş olsun paylaşımları

HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun yerel mahkeme tarafından alınan karar gereği tahliye edilmesi FETÖ'cü Emre Uslu, Adem Yavuz Arslan, firari Can Dündar gibi isimleri sevindirdi. Sürekli olarak PKK propagandası yapan Ahmet Aziz Nesin de Gergerlioğlu'nun tahliyesine yönelik paylaşımda bulundu. İşte detaylar...