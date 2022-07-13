HDP’li Mithat Sancar’dan tartışılacak sözler! PKK ile bağlarını inkar etti

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar partisinin terör örgütü PKK ile ilişkisini inkar etti. Katıldığı bir televizyon programında HDP'nin örgüt ile bağının olmadığını öne sürdü. Tartışılacak açıklamalara imza attı. Milletvekillerinin terör kamplarında boy boy fotoğrafları çıkan teröristbaşı Abdullah Öcalan için destek yürüyüşleri düzenleyen HDP'den gelen bu açıklama şaşkınlıkla karşılandı. Sancar'ın sözleri, terörden tutuklu eski Eş Genel Başkan Selahattin Demirtaş'ın 2012 yılındaki itirafını akıllara getirdi.

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