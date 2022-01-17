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HDP'li Milletvekili Semra Güzel ile ilgili süreç nasıl işleyecek?

A Haber
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Giriş: 17.01.2022 09:30
PKK'lı teröristle fotoğrafları ortaya çıkan HDP Milletvekili Semra Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılması istemiyle hazırlanan fezleke TBMM’de. HDP'yi vekilin dokunulmazlığı kaldırılacak mı? Süreç nasıl işleyecek? Detayları Tülay Ağaoğlu ayrıntıları aktardı.
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