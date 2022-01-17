17 Ocak 2022, Pazartesi
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HDP'li Milletvekili Semra Güzel ile ilgili süreç nasıl işleyecek?
PKK'lı teröristle fotoğrafları ortaya çıkan HDP Milletvekili Semra Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılması istemiyle hazırlanan fezleke TBMM’de. HDP'yi vekilin dokunulmazlığı kaldırılacak mı? Süreç nasıl işleyecek? Detayları Tülay Ağaoğlu ayrıntıları aktardı.