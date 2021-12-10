10 Aralık 2021, Cuma
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HDP’li Macin’den tepki çeken sözler! CHP’i Kürdistan ifadesine çekimser kaldı
Irak ve Suriye tezkeresine HDP ile birlikte “hayır” oyu veren CHP, bu kez de Genel Kurul’da "bölücü" ifadeler kullanan HDP'li Nusrettin Maçin'e destek verdi. Maçin hakkında yapılan oylamada, AK Parti, MHP ve İYİ Parti "evet" oyu verdi. CHP çekimser kalmayı tercih etti.