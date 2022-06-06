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HDP’li Kemal Bülbül’den PKK propagandası! Teröristlere "yoldaş" dedi

A Haber
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Giriş: 06.06.2022 10:21
PKK'lı ve FETÖ'cü teröristlere kucak açmayı sürdüren Almanya'da, "Dersim festivali" adı altında PKK propagandası yapıldı. Etkinlikte konuşan HDP Antalya vekili Kemal Bülbül, isim isim saydığı teröristlerden "yoldaş" diye bahsetti. Ardından da seslendiği kitleyi, terör örgütü PKK ile dayanışmaya davet etti.
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