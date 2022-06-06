06 Haziran 2022, Pazartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Gül Masalı
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Yalnız Kurt
- Hakim
- Destan
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
HDP’li Kemal Bülbül’den PKK propagandası! Teröristlere "yoldaş" dedi
PKK'lı ve FETÖ'cü teröristlere kucak açmayı sürdüren Almanya'da, "Dersim festivali" adı altında PKK propagandası yapıldı. Etkinlikte konuşan HDP Antalya vekili Kemal Bülbül, isim isim saydığı teröristlerden "yoldaş" diye bahsetti. Ardından da seslendiği kitleyi, terör örgütü PKK ile dayanışmaya davet etti.