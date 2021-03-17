HDP'li Gergerlioğlu'nun milletvekilliği düşürüldü

Son dakika haberi... Hakkında “Terör propagandası yapmak” suçlamasıyla 2 yıl hapis cezası verilen HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun dokunulmazlığının düşürülmesi hakkındaki karar TBMM Genel Kurulu'nda okundu. Böylece, Gergerlioğlu'nun dokunulmazlığı düşürüldü. HDP'nin Meclis'teki sandalye sayısı 55'e düştü.

TBMM Genel Kurulu bazı uluslararası anlaşmaları görüşmek üzere toplandı. Genel Kurul'da HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkındaki dokunulmazlığının kaldırılması ve milletvekilliğinin düşürülmesi dosyası da gündeme geldi.

Konuşmaların ardından karar Meclis'te okunarak Gergerlioğlu'nun milletvekilliği düşürüldü. HDP'nin Meclis'teki sandalye sayısı 55'e düştü.

Daha sonra Meclis'te başlayan tartışmalar sonrası oturuma ara verildi.

HAKKINDA TERÖR SORUŞTURMASI VAR

Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkında "Terör propagandası yapmak" suçlamasıyla 2 yıl hapis cezası verilmişti.