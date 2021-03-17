17 Mart 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları HDP'li Gergerlioğlu'nun milletvekilliği düşürüldü

HDP'li Gergerlioğlu'nun milletvekilliği düşürüldü

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 17.03.2021 15:36
Güncelleme:17.03.2021 15:40
Son dakika haberi... Hakkında “Terör propagandası yapmak” suçlamasıyla 2 yıl hapis cezası verilen HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun dokunulmazlığının düşürülmesi hakkındaki karar TBMM Genel Kurulu'nda okundu. Böylece, Gergerlioğlu'nun dokunulmazlığı düşürüldü. HDP'nin Meclis'teki sandalye sayısı 55'e düştü.

TBMM Genel Kurulu bazı uluslararası anlaşmaları görüşmek üzere toplandı. Genel Kurul'da HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkındaki dokunulmazlığının kaldırılması ve milletvekilliğinin düşürülmesi dosyası da gündeme geldi.

Konuşmaların ardından karar Meclis'te okunarak Gergerlioğlu'nun milletvekilliği düşürüldü. HDP'nin Meclis'teki sandalye sayısı 55'e düştü.

Daha sonra Meclis'te başlayan tartışmalar sonrası oturuma ara verildi.

HAKKINDA TERÖR SORUŞTURMASI VAR
Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkında "Terör propagandası yapmak" suçlamasıyla 2 yıl hapis cezası verilmişti.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
HDP'li Gergerlioğlu'nun milletvekilliği düşürüldü
HDP'li Gergerlioğlu'nun milletvekilliği düşürüldü
Biden'ın katil çıkışı ne anlama geliyor?
Biden'ın katil çıkışı ne anlama geliyor?
Artvin'de çıkan yangın 50'ye yakın eve sıçradı
Artvin'de çıkan yangın 50'ye yakın eve sıçradı
A Haber ekibi El Bab'da
A Haber ekibi El Bab'da
AP raporunda FETÖ vurgusu
AP raporunda FETÖ vurgusu
Bakan Çavuşoğlu'ndan önemli açıklamalar
Bakan Çavuşoğlu'ndan önemli açıklamalar
AK Parti'de büyük değişim
AK Parti'de büyük değişim
İtalyan gazetesinden Türkiye ekonomisine övgü
İtalyan gazetesinden Türkiye ekonomisine övgü
Bişkek'te Türk dünyası sempozyumu
Bişkek'te Türk dünyası sempozyumu
İstanbul'da İETT amiri otobüse maskesiz bindi vatandaşlara hakaretler savurdu
İstanbul'da İETT amiri otobüse maskesiz bindi vatandaşlara hakaretler savurdu
France 24 kanalından Türkiye provokasyonu
France 24 kanalından Türkiye provokasyonu
Bakan Varank'tan önemli açıklamalar
Bakan Varank'tan önemli açıklamalar
Daha Fazla Video Göster