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HDP’li Garo Paylan: HDP’li işimiz yok diyorlar, bu büyük sıkıntı

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Giriş: 10.06.2021 09:49
Güncelleme:10.06.2021 10:00
Millet İttifakı ortakları arasındaki uyum sorunu devam ediyor. HDP’li Garo Paylan, ittifak ortakları CHP ve İYİ Parti’nin tutumunu eleştirerek, “Cesaretleri yok.” dedi. CHP ve İYİ Parti'nin HDP ile dirsek temaslarını her defasında reddetmeleri, HDP'lilerin tepkilerine neden oluyor. HDP milletvekili Garo Paylan, “Millet İttifakı HDP ile ilişkilerinde samimi değil 'HDP ile beraber misiniz?' deyince inkar ediyorlar bu büyük bir sıkıntı.” diye konuştu.
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