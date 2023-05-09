HDP'li Cengiz Çandar resmen açıkladı! İşte Kılıçdaroğlu ile ortak mutabakata varılan maddeler! Dikkat çeken özerklik sözleri...

Tarihi seçimlere artık sayılı günler kalırken HDP ve PKK'nın da adayı olan Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik HDP milletvekili adayı Cengiz Çandar açıklamalarda bulundu. Çandar Kılıçdaroğlu'nun anayasayı değiştirme konusunda mecbur olduğunun altını çizerken Suriye'de özerk bir Kürt devleti kurmak istediklerini açık açık dile getirdi. Çandar ayrıca Kılıçdaroğlu'nun HDP'den Pervin Buldan ve Mithat Sancar ile bir mutabakatta anlaştıklarının altını çizdi. İşte detaylar...