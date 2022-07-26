26 Temmuz 2022, Salı
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HDP'li Beştaş'tan karma komisyonda provokasyon: 'Pislik' çıkışı ortamı gerdi
Karma Komisyon, İstanbul Kadıköy'de polise yumruk atan DBP'li vekil Salihe Aydeniz'in dokunulmazlığının kaldırılması için toplandı. Komisyon Başkanı AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt'ın basın mensuplarının toplantıdan dışarı çıkarmasını istemesi sonrası HDP'li Meral Danış Beştaş, "Kendi yaptıkları pisliklerin üzerini örtmeye çalışıyorlar" diyerek provokasyona girişti. Skandal sözler sonrası komisyonda ortam gerildi.