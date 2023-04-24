24 Nisan 2023, Pazartesi
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HDP’li Ahmet Türk’ten Meral Akşener’e: Varlığımıza alışın
HDP'nin önemli isimlerinden Ahmet Türk, İYİ Parti ve Meral Akşener'in HDP'ye alışması gerektiğini söyledi. İleride 7'li koalisyonda sıkıntı çıkma ihtimalini çok yüksek gördüğünü vurgulayan HDP'li Türk, cumhurbaşkanı adayı CHP Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen mesajlar verdi.