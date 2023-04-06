06 Nisan 2023, Perşembe
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HDP’li 7’li koalisyondan PKK’lılara mesaj! Pervin Buldan’dan teröristlere “umut olacağız” çıkışı
Cumhurbaşkanlığı seçiminde Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklecek olan HDP, PKK'lı teröristlere yine özgürlük vaddetti. HDP'li Pervin Buldan, yurt dışına kaçan firarilere ve cezaevindeki PKK'lılara "size umut olacağız" diye seslendi. Buldan'ın bu açıklaması, Kılıçdaroğlu'nun terörden tutuklu bulunan HDP'li Selahattin Demirtaş'a özgürlük vaadini akıllara getirdi.