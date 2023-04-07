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HDP'li 7'li koalisyonda bakanlık pazarlığı! İşte İYİ Parti’nin istediği bakanlıklar

A Haber
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Giriş: 07.04.2023 11:28
Güncelleme:07.04.2023 11:28
HDP'li 7’li koalisyonda bakanlık pazarlığı yeniden başladı. İYİ Partiİ İçişleri Bakanlığı, Hazine ve Milli Eğitim Bakanlığını mı istiyor? Detayları A Haber muhabir İlter Yeşiltaş aktardı.
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