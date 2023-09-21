HDPKK'nın Ayasofya hazımsızlığı bitmek bilmiyor!

Ayasofya'nın yeniden ibadete açılmasının üzerinden 3 yıldan fazla bir süre geti ancak HDPKK'lıların hazımsızlığı geçmedi. Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'li Nesimi Aday, Ayasofya'nın ibadete açılmasını hedef alarak, "Bin yıllık kiliseyi camiye çevirince başınız göğe mi erdi?" şeklinde skandal ifadeler kullandı.