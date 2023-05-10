10 Mayıs 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları HDPKK'lıların tek umudu Bay Kemal! HDP'li Sırrı Sakık'tan terörden tutuklu isimlere özgürlük vaadi

HDPKK'lıların tek umudu Bay Kemal! HDP'li Sırrı Sakık'tan terörden tutuklu isimlere özgürlük vaadi

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 10.05.2023 19:02
Seçimlere artık çok az bir süre kalırken HDPKK'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik destek açıklamaları sürerken daha önce "Zindanların kapısını açacağız. İmralı'daki tecritin kapısını kıracağız" ifadelerini kullanan HDP'li Sırrı Sakık, "İlk kez böylesine tarihi fırsat değerlendirilmeli. Yüz binler cezaevinde, onların gözü bizim üzerimizde, sandık başına giderken Selahattin'lerin, Figen'lerin on binlerce arkadaşlarımız var bunların muhasebesini yapmayacaklar mı?" sözleriyle Kılıçdaroğlu'nun seçimleri kazanması durumunda HDPKK'lılara özgürlük vaadi verdi.
HDPKK’lıların tek umudu Bay Kemal!
HDPKK'lıların tek umudu Bay Kemal!
’’Kılıçdaroğlu bizsiz bir şey yapamaz’’
''Kılıçdaroğlu bizsiz bir şey yapamaz''
Dünyada bir ilk! Gençler ve çocuklar hayran kaldı
Dünyada bir ilk! Gençler ve çocuklar hayran kaldı
Bahçeli’den 7’li koalisyona zehir zemberek sözler
Bahçeli'den 7'li koalisyona zehir zemberek sözler
Başkan Erdoğan’dan İstanbul’a 3. tünel müjdesi
Başkan Erdoğan'dan İstanbul'a 3. tünel müjdesi
Kütüphanesiz okul kalmayacak!
Kütüphanesiz okul kalmayacak!
Kılıçdaroğlu’na tepki: Ancak Kandil’e bahar getirir
Kılıçdaroğlu’na tepki: Ancak Kandil'e bahar getirir
HDP’li Çiftyürek’ten “Kürdistan” açıklaması
HDP’li Çiftyürek’ten “Kürdistan” açıklaması
Türkiye ile somut kazanımlar elde edeceğiz
"Türkiye ile somut kazanımlar elde edeceğiz"
Moskova’da kritik 4’lü zirve!
Moskova'da kritik 4'lü zirve!
Yurt dışı oylar nasıl sayılıyor?
Yurt dışı oylar nasıl sayılıyor?
Kimse milletin iradesine zincir vuramaz
"Kimse milletin iradesine zincir vuramaz"
Daha Fazla Video Göster