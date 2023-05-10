HDPKK'lıların tek umudu Bay Kemal! HDP'li Sırrı Sakık'tan terörden tutuklu isimlere özgürlük vaadi

Seçimlere artık çok az bir süre kalırken HDPKK'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik destek açıklamaları sürerken daha önce "Zindanların kapısını açacağız. İmralı'daki tecritin kapısını kıracağız" ifadelerini kullanan HDP'li Sırrı Sakık, "İlk kez böylesine tarihi fırsat değerlendirilmeli. Yüz binler cezaevinde, onların gözü bizim üzerimizde, sandık başına giderken Selahattin'lerin, Figen'lerin on binlerce arkadaşlarımız var bunların muhasebesini yapmayacaklar mı?" sözleriyle Kılıçdaroğlu'nun seçimleri kazanması durumunda HDPKK'lılara özgürlük vaadi verdi.