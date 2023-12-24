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HDPKK’lı Pervin’in elini öpen Özgür Özel’e şehit cenazesinde sert tepki: Özgür dışarı!

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Giriş: 24.12.2023 21:49
Kemal Kılıçdaroğlu’nun anahtar teslim yaptığı Özgür Özel, HDPKK’lılarla kaldığı yerden yol yürümeye devam ediyor. Bebek katili Abdullah Öcalan için özgürlük isteyen ve Kürdistan naraları atan Pervin Chakar'ın elini öpmesiyle gündemde çok ses getiren Özel, Manisa’da katıldığı şehit cenazesinde hakettiği gibi ‘özel’ bir muameleyle karşılaştı. Kravatlı terörist sevicilerle el tutuşan Özel, şehit yakınlarının tepkisiyle karşılaştı. “Özgür dışarı” sloganlarıyla cenazeden men edildi. İşte tüm detaylar…
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