05 Ocak 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları HDP’den tartışılacak FETÖ açıklaması: Biz cemaat demeyi tercih ediyoruz

HDP’den tartışılacak FETÖ açıklaması: Biz cemaat demeyi tercih ediyoruz

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 05.01.2023 10:11
HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, FETÖ ile ilgili tartışılacak açıklamalara imza attı. Beştaş, PKK'ya yapamadıkları gibi, FETÖ'ye de terör örgütü diyemedi; ‘cemaat’ demeyi tercih ettiklerini söyledi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Gençlere ÖTV’siz telefon ve tablet
Gençlere ÖTV'siz telefon ve tablet
İndirim yarışında kritik dönem! Etiket takip zamanı
İndirim yarışında kritik dönem! Etiket takip zamanı
12 terörist etkisiz hale getirildi
12 terörist etkisiz hale getirildi
HDP’den tartışılacak FETÖ açıklaması!
HDP’den tartışılacak FETÖ açıklaması!
Saldırı hazırlığında 12 terörist öldürüldü
Saldırı hazırlığında 12 terörist öldürüldü
Türk bayraklarını kaldıran CHP’den özerlik açıklaması
Türk bayraklarını kaldıran CHP’den özerlik açıklaması
Marketler indirim yarışına girdi
Marketler indirim yarışına girdi
MHP’den Sinan Ateş açıklaması!
MHP’den Sinan Ateş açıklaması!
Pakistan’ın Nobel adayı Başkan Erdoğan
Pakistan'ın Nobel adayı Başkan Erdoğan
Eren’e özel durak yapıldı!
Eren’e özel durak yapıldı!
Mehmet Tevfik Göksu A Haber’de
Mehmet Tevfik Göksu A Haber'de
Kendinize ayar verin! Yoksa...
"Kendinize ayar verin! Yoksa..."
Daha Fazla Video Göster