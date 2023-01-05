HDP’den tartışılacak FETÖ açıklaması: Biz cemaat demeyi tercih ediyoruz

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, FETÖ ile ilgili tartışılacak açıklamalara imza attı. Beştaş, PKK'ya yapamadıkları gibi, FETÖ'ye de terör örgütü diyemedi; ‘cemaat’ demeyi tercih ettiklerini söyledi.

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