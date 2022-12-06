HDP’den sınır ötesi operasyon açıklaması! Meclis kürsüsünden Öcalan’a destek mesajı

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan Meclis'teki bütçe görüşmeleri sırasında skandal ifadeler kullandı. Sınır ötesi operasyona karşı çıkan Buldan, teröristbaşı Abdullah Öcalan'a destek mesajları verdi. HDP'nin diğer Eş Genel Başkanı Mithat Sancar da muhalefete operasyonlara karşı çıkın çağrısı yaptı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN