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HDP’den sınır ötesi operasyon açıklaması! Meclis kürsüsünden Öcalan’a destek mesajı

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Giriş: 06.12.2022 08:56
HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan Meclis'teki bütçe görüşmeleri sırasında skandal ifadeler kullandı. Sınır ötesi operasyona karşı çıkan Buldan, teröristbaşı Abdullah Öcalan'a destek mesajları verdi. HDP'nin diğer Eş Genel Başkanı Mithat Sancar da  muhalefete operasyonlara karşı çıkın çağrısı yaptı.
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