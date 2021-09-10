HDP'den ortak adaya yeşil ışık! Millet İttifakı tek aday mı çıkaracak ortak aday Kemal Kılıçdaroğlu mu?

HDP'nin seçimlerde ortak aday çıkarılmasına yeşil ışık yakmasıyla gözler CHP ve İYİ Parti'ye çevrildi. Millet İttifakı'nın adayı kim? Kulislerde son kunuşalanları Ankara'dan A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş aktardı. Yeşiltaş, "Millet İttifakı’nda dinamik bir sürecin işlediğini söylemek mümkün. Geçtiğimiz günlerde HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar ortak aday çağrısını bir kez daha yineledi. Millet İttifakı bileşenlerinin de içinde olduğu bir ortak masada bu adayın belirlenmesi ve daha öncesinde de ilkeler konusunda mutabık kalınması konusundaki görüşünü ifade etti." dedi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN