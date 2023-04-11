HDP’den “Öcalan serbest kalacak” çıkışı! Millet İttifakı neyi amaçlıyor?

Kemal Kılıçdaroğlu'nun destekleme kararı alan HDP seçimin kazanılması halinde terörist başı Abdullah Öcalan'ın serbest bırakılacağını yinelemeye devam ediyor. Daha önce birçok kez kapalı kapılar ardından Millet İttifakı ile bu konuyu ele alan HDP'liler bunu açık açık dile getirmekten de çekinmiyor. En son konuşulan HDP Şanlıurfa Milletvekili Feleknas Uca oldu, "Zindanlar açılacak, Öcalan'ı özgürlüğüne kavuşturacağız" dedi.

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