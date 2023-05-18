18 Mayıs 2023, Perşembe
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HDP'den Kılıçdaroğlu'na 2. tur desteği
14 Mayıs seçimleri öncesi HDP ile ittifak yapan ve buradan gelecek oylar için PKK'nın küstah açıklamalarına sessiz kalan CHP, seçim ikinci tura kalınca U dönüşü yaptı. HDP'nin, "14 Mayıs'ta Selahattin Demirtaş ve arkadaşları serbest kalacak.", PKK'nın ise "Abdullah Öcalan serbest bırakılacak." söylemlerini görmezden gelen CHP, ikinci turda milliyetçi oyları alabilmek için söylem değiştirdi.