HDP'den Kemal Kılıçdaroğlu'na korkaklık suçlaması! CHP HDP'yi ikna edebilecek mi?

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın CHP ve İYİ Parti'ye ''Kimse bizden 31 marttaki tavrı beklemesin'' restinin ardından HDP'den yeni bir açıklama geldi. Erol Katırcıoğlu, ''Biz çantada keklik değiliz bunu CHP'nin bilmesi lazım'' dedi, Kemal Kılıçdaroğlu'nu korkaklıkla suçladı.

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