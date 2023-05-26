26 Mayıs 2023, Cuma
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HDP'den Kemal Kılıçdaroğlu-Ümit Özdağ ittifakı sonrası flaş sözler! "HDP ile pazarlık yapmadık" diyen Kılıçdaroğlu'na Pervin Buldan mesajı verdi
28 Mayıs'ta yapılacak ikinci tur oylamasına saatler kala CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı olabilmek için adeta her yolu deniyor. İlk tur öncesi HDP ile pazarlık masasına oturan CHP lideri, 28 Mayıs öncesi bu kez milliyetçilik rolüne bürünerek Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile el sıkıştı. "HDP ile pazarlık yapmadım" diyen Kılıçdaroğlu'na ise yanıt HDP'li Pervin Buldan'dan geldi. Buldan "Ümit Özdağ’ın ırkçı ve faşist söylemlerine asla takılmıyoruz. Bizim için esas olan Sayın Kılıçdaroğlu'nun vermiş olduğu sözlerdir." dedi.