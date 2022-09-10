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HDP’den İYİ Parti’ye: Herkes haddini bilsin! HDP’li Buldan: Hiçbir hesap tutmayacaktır

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Giriş: 10.09.2022 09:28
HDP-İYİ Parti arasındaki kavga büyüyor. HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, İYİ Parti lideri Meral Akşener'i hedef aldı, "Haddini bil" diye seslendi. Millet İttifakı'nı çok sert bir şekilde uyaran Pervin Buldan "Hiç kimse HDP üzerinden siyaset yapmasın" dedi.
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