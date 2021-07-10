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HDP’den CHP ve İYİ Parti’ye ültimatom: Diyalog yoksa oy da yok

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Giriş: 10.07.2021 10:28
HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar cumhurbaşkanlığı seçimi için gizli ittifaka kapıyı sıkı sıkıya kapattı. CHP ve İYİ Parti'ye ortak aday çağrısını yineleyen Sancar, HDP’nin oylarının çantada keklik olmadığının  mesajını da net bir biçimde verdi. ''Seçim ikinci tura kalınırsa HDP nasıl olsa muhalefetin adayına oy verir üzerinden strateji kuranlar varsa büyük yanlış yapıyorlar'' ifadelerini kullanan Sancar, Kılıçdaroğlu ve Akşener'e şark kurnazlığı yapmayın uyarısında da bulundu.
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