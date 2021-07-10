HDP’den CHP ve İYİ Parti’ye ültimatom: Diyalog yoksa oy da yok

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar cumhurbaşkanlığı seçimi için gizli ittifaka kapıyı sıkı sıkıya kapattı. CHP ve İYİ Parti'ye ortak aday çağrısını yineleyen Sancar, HDP’nin oylarının çantada keklik olmadığının mesajını da net bir biçimde verdi. ''Seçim ikinci tura kalınırsa HDP nasıl olsa muhalefetin adayına oy verir üzerinden strateji kuranlar varsa büyük yanlış yapıyorlar'' ifadelerini kullanan Sancar, Kılıçdaroğlu ve Akşener'e şark kurnazlığı yapmayın uyarısında da bulundu.

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