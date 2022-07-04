04 Temmuz 2022, Pazartesi
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HDP’den 6’lı masaya Öcalan şartı! Teröristbaşının posterini açmaya çalıştılar
HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, partisinin olağan kongresinde konuştu. 6’lı masaya seslenen HDP'li Sancar "Teröristbaşı Öcalan'a tecriti kaldırın yoksa kendi adayımızla seçime gireriz" diyerek üstü kapalı tehdit etti. Kongrede, terör örgütü elebaşı için destek sloganları da atıldı. 4 kişi gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.