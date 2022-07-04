04 Temmuz 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları HDP’den 6’lı masaya Öcalan şartı! Teröristbaşının posterini açmaya çalıştılar

HDP’den 6’lı masaya Öcalan şartı! Teröristbaşının posterini açmaya çalıştılar

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 04.07.2022 09:12
HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, partisinin olağan kongresinde konuştu. 6’lı masaya seslenen HDP'li Sancar "Teröristbaşı Öcalan'a tecriti kaldırın yoksa kendi adayımızla seçime gireriz" diyerek üstü kapalı tehdit etti. Kongrede, terör örgütü elebaşı için destek sloganları da atıldı. 4 kişi gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
HDP’den 6’lı masaya Öcalan şartı!
HDP’den 6’lı masaya Öcalan şartı!
Resmen duyurdular! Son kale düştü
Resmen duyurdular! Son kale düştü
Ezan için skandal sözler
Ezan için skandal sözler
FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ağır hasta! Gülen’in son hali
FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ağır hasta! Gülen'in son hali
Vatandaşın Başkan Erdoğan sevgisi!
Vatandaşın Başkan Erdoğan sevgisi!
Skandal görüntüye Bakan Koca’dan tepki
Skandal görüntüye Bakan Koca'dan tepki
Seçimin kazananı Cumhur İttifakı! Çankırı’nın Dodurga ilçesinde sandıklar açıldı
Seçimin kazananı Cumhur İttifakı! Çankırı'nın Dodurga ilçesinde sandıklar açıldı
MİT’ten nokta atışı operasyon!
MİT'ten nokta atışı operasyon!
6’lı masa 5’inci kez toplandı
6'lı masa 5'inci kez toplandı
Formula 1 Büyük Britanya Grand Prix’sinde korkunç kaza!
Formula 1 Büyük Britanya Grand Prix'sinde korkunç kaza!
Donanmanın 2. büyük gemisi için geri sayım!
Donanmanın 2. büyük gemisi için geri sayım!
Skandal slogan! İsmail Saymaz lafını bile edemedi
Skandal slogan! İsmail Saymaz lafını bile edemedi
Daha Fazla Video Göster