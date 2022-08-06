06 Ağustos 2022, Cumartesi
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HDP'den "6'lı masa" itirafı
HDP Eş Genel Başkanı Mithat sançar katıldığı bir televizyon programında itiraf gibi açıklamalarda bulundu. Sancar, altılı masa ile temas halinde olduklarını ve heyetlerin görüştüğünü dile getirdi. İlter Yeşiltaş ayrıntıları aktardı.