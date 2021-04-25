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HDP ve PKK için hesap vakti! Kobani olayları aslında ne? Kimler gençleri PKK için dağa çıkardı?

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Giriş: 25.04.2021 17:37
Güncelleme:25.04.2021 17:41
PKK'nın Kobani diyerek sunduğu Ayn El Arap bölgesinde terör örgütleri DEAŞ ile YPG arasında çatışmalar arttı. PKK'nın Suriye uzantısı YPG'nin ağır kayıplar vermesi sonucu PKK'nın mağduru oynaması için bir senaryo gerekliydi. Bu anda da devreye giren HDP, PKK için uluslararası bir propaganda başlattı. Terörist Karayılan ve Selahattin Demirtaş gençleri kandırarak PKK kadrosuna dahil etmeye çalıştı.
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HDP ve PKK için hesap vakti!
HDP ve PKK için hesap vakti!
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