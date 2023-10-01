01 Ekim 2023, Pazar
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HDP ve CHP'lilerden büyük saygısızlık! Başkan Erdoğan TBMM Genel Kurulu'na giriş yaparken ayağa kalkmadılar
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yeni yasama yılı açılışı dolayısıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) geldi. Başkan Erdoğan, konuşma yapmak için Genel Kurul'a giriş yaptığı sırada CHP ve HDP'li milletvekillerinin ayağa kalkmadığı görüldü. 14 ve 28 Mayıs seçimlerinde koalisyon uğruna ittifak yapan iki partinin milletin iradesini hiçe sayan bu tavrı büyük tepki topladı.