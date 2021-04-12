HDP üçüncü ittifak mı kuracak? HDP-CHP ittifakı mı?

HDP eş genel başkanı Mithat Sancar'dan İYİ Parti'ye diyalog çağrısı geldi. Geçmişi değil geleceği konuşalım diyen Sancar, ''İYİ Parti ile ilişkiye ve diyaloğa açığız'' açıklamasında bulundu. Selahattin Demirtaş'ın da 'üçüncü ittifak' çıkışı gündemdeki yerini koruyor. CHP ve HDP'den Demirtaş'a yanıt düşük tondan geldi. Peki Millet İttifakı'nı nasıl bir süreç bekliyor? Detaylar haberimizde...