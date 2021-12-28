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HDP terörist cenazesinde tam kadro hazır bulundu! Selahattin Demirtaş'ın ihanet emri uygulanıyor

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Giriş: 28.12.2021 16:08
HDP eski Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın, “PKK'lıların cenazesine gitmeyen HDP'li vekillere soruşturma açarım” sözlerini HDP’lilerin harfiyen uyguladığı bir kez daha ortaya çıktı. Yargılama sonucu 374 yıl ağırlaştırılmış hapis cezası alan Erzurum’un Karayazı İlçesi kırsal alan sözde sorumlusu ‘Çem’ kod adlı Vedat Erkmen Tekirdağ F Tipi cezaevinde intihar etti. Terörist Erkmen için düzenlenen taziyeye HDP’li vekiller, belediye başkanları ve il ve ilçe yöneticilerinin katıldığı görüldü.
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