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HDP Sözcüsü Ebru Günay'dan skandal çıkış: İttifak ortaklarına çağrı! Operasyon sinyali sonrası ses gelmeye başladı

ahaber.com.tr
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Giriş: 27.05.2022 10:04
HDP Sözcüsü Ebru Günay, Türkiye'nin güney sınırında yer alan terör unsurlarına yönelik yürüttüğü sınır ötesi operasyonları 'soykırım' olarak niteledi. Günay, ittifak ortaklarına da çağrı yaparak, TSK'ya karşı durmaları için destek istedi.
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