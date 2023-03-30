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HDP seçim bildirgesini açıkladı! Seçmene yönelik vaatler 6'lı koalisyonla benzer mi?

A Haber
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Giriş: 30.03.2023 13:57
14 Mayıs cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 6’lı koalisyonun adayı olan Kemal Kılıçdaroğlu’nu destekleme kararı alan HDP, seçimlere yönelik bildirgesini açıkladı. Seçim bildirgesinde, “Zorunlu din dersi kaldırılacak, Diyanet kapatılacak. Suriye ve Irak'ta operasyonlara son vereceğiz ve çekileceğiz. Siyasi hükümlülerin bırakılacak.” maddeleri dikkat çekti. Detayları A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş Ankara'dan aktardı.
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