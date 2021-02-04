04 Şubat 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları HDP önündeki evlat nöbetinde 23'üncü kavuşma!

HDP önündeki evlat nöbetinde 23'üncü kavuşma!

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 04.02.2021 15:58
Güncelleme:04.02.2021 16:01
Diyarbakır'da, HDP binası önünde oturma eylemi yapan ailelerden Selma Han'ın oğlu Onur (29), ikna girişimiyle terör örgütü PKK'nın barınma alanlarından kaçarak, güvenlik güçlerine teslim oldu. Evladına kavuşan ailesi sayısı, 23'e yükseldi.

Muş'un Varto ilçesinden 18 Ağustos 2019'da HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önüne gelen Selma Han, 2014 yılında terör örgütü PKK tarafından kaçırılan oğlu Onur için evlat nöbetine katıldı.

Annenin oturma eylemi sürerken, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün akşam yaptığı duyuruda terör örgütü PKK'dan kaçarak, teslim olan 5 örgüt mensubundan 1'inin, Selma Han'ın oğlu Onur olduğunu duyurdu.

Teslim olan Onur Han, güvenlik güçlerince sorgu işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı'nda ailesiyle buluşturulacak.

Kanser hastaları aşı yaptırabilir mi?
Kanser hastaları aşı yaptırabilir mi?
AK Parti'den ABD'ye Boğaziçi tepkisi!
AK Parti'den ABD'ye Boğaziçi tepkisi!
Halk TV'den tehlikeli provokasyon!
Halk TV'den tehlikeli provokasyon!
Başkan Erdoğan Bahçeli'yi kabul etti
Başkan Erdoğan Bahçeli'yi kabul etti
Bir aile daha evladına kavuştu!
Bir aile daha evladına kavuştu!
Bakan Pekcan'dan Diyarbakır annelerine ziyaret
Bakan Pekcan'dan Diyarbakır annelerine ziyaret
Başkan Erdoğan müjdeyi verdi
Başkan Erdoğan müjdeyi verdi
CHP'ye sert sözler: Türkiye karşıtlarıyla aynı safta
CHP'ye sert sözler: Türkiye karşıtlarıyla aynı safta
İşte CHP'li İBB'nin 1.5 yıllık özeti!
İşte CHP'li İBB'nin 1.5 yıllık özeti!
Kemal Kılıçdaroğlu polis aracına saldıranları savundu!
Kemal Kılıçdaroğlu polis aracına saldıranları savundu!
Doğu'daki hayalet: Efeler taburu!
Doğu'daki hayalet: Efeler taburu!
İşte Boğaziçi Üniversitesi saldırılarının gerçeği
İşte Boğaziçi Üniversitesi saldırılarının gerçeği
Daha Fazla Video Göster