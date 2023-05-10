HDP milletvekili adayı Cengiz Çandar: Kemal Kılıçdaroğlu bizsiz bir şey yapamaz

Tarihi seçimlere artık günler kalırken HDP ve PKK'nın yanında altılı koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na HDPKK'dan destek mesajları gelmeye devam ederken HDP/YSP Milletvekili Adayı Cengiz Çandar, Bay Kemal'e göndermede bulundu. Çandar "Kılıçdaroğlu bizsiz bir şey yapamaz" ifadesini kullanırken "Biz varsak CHP önümüzdeki dönemde yol alabilir." dedi. Çandar ayrıca Van'da düzenlenen CHP mitingdeki yoğunluğun HDP'lilerden kaynaklı olduğunu vurguladı.