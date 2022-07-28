28 Temmuz 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları HDP Mersin İl Başkanı ile 4 HDP'li meclis üyesi gözaltında

HDP Mersin İl Başkanı ile 4 HDP'li meclis üyesi gözaltında

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 28.07.2022 09:23
Mersin'de terör örgütü PKK/KCK'nın şehir yapılanmasına yönelik eş zamanlı operasyon başlatıldı. Gözaltına alınan şüpheliler arasında HDP il eş başkanı da var.
Mersin’de PKK/KCK operasyonu!
Mersin'de PKK/KCK operasyonu!
Abdülhamid Han sondaj gemisi test seyrinde!
Abdülhamid Han sondaj gemisi test seyrinde!
Mersin’de PKK/KCK operasyonu!
Mersin'de PKK/KCK operasyonu!
Irak’ta asıl hedef Türkiye mi?
Irak'ta asıl hedef Türkiye mi?
Bakan Akar Ukraynalı Bakan ile ’tahılı’ görüştü
Bakan Akar Ukraynalı Bakan ile 'tahılı' görüştü
Başkan Erdoğan meydanlara iniyor
Başkan Erdoğan meydanlara iniyor
HDP ile CHP’nin ’toplantı’ kavgasında yeni perde
HDP ile CHP'nin 'toplantı' kavgasında yeni perde
Boğulma vakalarına karşı tedbirler artırıldı
Boğulma vakalarına karşı tedbirler artırıldı
Ajanların arşivinden çıkan kayıp camiler!
Ajanların arşivinden çıkan kayıp camiler!
MSB’den Musul açıklaması: Hesap sorulmalı
MSB’den Musul açıklaması: Hesap sorulmalı
Avrupa’nın Rus gazına alternatifi var mı? Avrupa gaz depolarını nasıl dolduracak?
Avrupa’nın Rus gazına alternatifi var mı? Avrupa gaz depolarını nasıl dolduracak?
Gençler sanayide neden çalışmıyor?
Gençler sanayide neden çalışmıyor?
Daha Fazla Video Göster