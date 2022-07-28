28 Temmuz 2022, Perşembe
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HDP Mersin İl Başkanı ile 4 HDP'li meclis üyesi gözaltında
Mersin'de terör örgütü PKK/KCK'nın şehir yapılanmasına yönelik eş zamanlı operasyon başlatıldı. Gözaltına alınan şüpheliler arasında HDP il eş başkanı da var.