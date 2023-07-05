HDP Mardin Milletvekili George Aslan: Batı ülkelerinde İslamofobi yok Türkiye'de bu durum çok abartılıyor

Avrupa'da İslomofobik saldırılar her geçen gün artarken HDP Mardin Milletvekili George Aslan konuya ilişkin skandal ifadeler kullandı. Avrupa hayranlığını gözler önüne seren Aslan, "Ben Avrupa'da uzun yıllar yaşadım. Türkiye'deki 'Batı'da İslamafobi var' söylemi çok abartılıyor." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...