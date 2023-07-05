05 Temmuz 2023, Çarşamba
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Üvey Anne
- Vermem Seni Ellere
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
HDP Mardin Milletvekili George Aslan: Batı ülkelerinde İslamofobi yok Türkiye'de bu durum çok abartılıyor
Avrupa'da İslomofobik saldırılar her geçen gün artarken HDP Mardin Milletvekili George Aslan konuya ilişkin skandal ifadeler kullandı. Avrupa hayranlığını gözler önüne seren Aslan, "Ben Avrupa'da uzun yıllar yaşadım. Türkiye'deki 'Batı'da İslamafobi var' söylemi çok abartılıyor." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...