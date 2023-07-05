05 Temmuz 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları HDP Mardin Milletvekili George Aslan: Batı ülkelerinde İslamofobi yok Türkiye'de bu durum çok abartılıyor

HDP Mardin Milletvekili George Aslan: Batı ülkelerinde İslamofobi yok Türkiye'de bu durum çok abartılıyor

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 05.07.2023 16:37
Avrupa'da İslomofobik saldırılar her geçen gün artarken HDP Mardin Milletvekili George Aslan konuya ilişkin skandal ifadeler kullandı. Avrupa hayranlığını gözler önüne seren Aslan, "Ben Avrupa'da uzun yıllar yaşadım. Türkiye'deki 'Batı'da İslamafobi var' söylemi çok abartılıyor." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...
Batı ülkelerinde İslamofobi yok
"Batı ülkelerinde İslamofobi yok"
CHP’li Barış Yarkadaş: Dağ fare doğurdu
CHP'li Barış Yarkadaş: Dağ fare doğurdu
İnce’den “değişim” açıklaması: Atatürk gelse...
İnce’den “değişim” açıklaması: Atatürk gelse...
Otizmin belirtileri neler? Ekran otizmi nedir?
Otizmin belirtileri neler? Ekran otizmi nedir?
Türkiye ile ABD arasında kritik temas!
Türkiye ile ABD arasında kritik temas!
CHP fondaşı Can Ataklı yine bildiğiniz gibi
CHP fondaşı Can Ataklı yine bildiğiniz gibi
PKK kampı neden şimdi kapatıldı?
PKK kampı neden şimdi kapatıldı?
CHP’de ayaklananların sonu!
CHP’de ayaklananların sonu!
Acil durum hastanesinde sona doğru
Acil durum hastanesinde sona doğru
20 bin öğretmen 81 ilde görevde
20 bin öğretmen 81 ilde görevde
Brüksel’de kritik zirve yarın
Brüksel'de kritik zirve yarın
Bakan Fidan Bakü’deki zirvede konuştu
Bakan Fidan Bakü’deki zirvede konuştu
Daha Fazla Video Göster