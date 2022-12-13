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HDP ittifakı birinci ağızdan itiraf etti! Mithat Sancar: Herkes biliyor bizim sayemizde kazandınız

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Giriş: 13.12.2022 23:44
CHP ve İYİ Parti, HDP ile kurdukları ittifakı reddetse de, 6'lı masanın 'gizli' ortağından yapılan açıklamalar her seferinde kirli iş birliğini gözler önüne seriyor. HDP'nin Eş Başkanı Mithat Sancar, CHP tarafından fonlanan Tele 1'in canlı yayınında, "Herkes biliyor ki o seçimler bizim verdiğimiz destekle kazanıldı. İstanbul'da ve bütün büyükşehirlerde bizim politikamız böyle oldu" itirafında bulundu.
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