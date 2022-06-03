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HDP İstanbul, Bingöl ve Edirne il başkanlarına gözaltı

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Giriş: 03.06.2022 06:22
Son dakika haberine göre: Tekirdağ merkezli 10 ilde PKK/KCK soruşturması kapsamında çok kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltı kararı verilen isimler arasında HDP'nin İstanbul, Bingöl ve Edirne il başkanlarına da yer alıyor.
HDP İstanbul, Bingöl ve Edirne il başkanlarına gözaltı
HDP İstanbul, Bingöl ve Edirne il başkanlarına gözaltı
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