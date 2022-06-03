03 Haziran 2022, Cuma
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HDP İstanbul, Bingöl ve Edirne il başkanlarına gözaltı
Son dakika haberine göre: Tekirdağ merkezli 10 ilde PKK/KCK soruşturması kapsamında çok kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltı kararı verilen isimler arasında HDP'nin İstanbul, Bingöl ve Edirne il başkanlarına da yer alıyor.