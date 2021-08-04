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HDP ilk kez isim verdi! Millet İttifakı'nın adayı kim olacak?

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Giriş: 04.08.2021 14:37
Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı kim olacak? CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, aday olabileceklerinin sinyalini verdi. HDP'den de ilk kez adaylıkla ilgili bir isim telafuz edildi; terörden tutuklu Selahattin Demirtaş... Detayları A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu aktardı.
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