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HDP il binası önündeki eyleme 2 aile daha katıldı

ahaber.com.tr
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Giriş: 20.12.2022 14:41
Diyarbakır'daki evlat nöbeti genişliyor. HDP il binası önündeki eyleme 2 aile daha katıldı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Sinan Yılmaz aktardı.
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