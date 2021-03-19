HDP iddianamesinde Esenyurt detayı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü terörle mücadele şube müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz ocak ayında HDP Esenyurt ilçe başkanlığı binasına yönelik operasyon yapmış, yaklaşık 6 saatlik aramanın ardından ekipler binada bulunan terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın afiş ve posterleri ile çok sayıda doküman ve belgeye el koymuştu. İstanbul Ankara Kocaeli'nde terör örgütü PKK/KCK'ya operasyon düzenleniyor. Çok sayıda gözaltı var ve gözaltına alınanlar arasında HDP'li yöneticiler de bulunuyor. A Haber muhabiri Ramazan Almaçayır detayları aktardı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN