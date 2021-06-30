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HDP fitre ve zekatları örgüte gönderdi

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Giriş: 30.06.2021 15:46
HDP'nin kapatılma davasına ilişkin hazırlanan iddianamede oldukça önemli detaylar yer aldı. HDP'li belediyelerin çalışanlarından ve vatandaşlardan topladığı fitre ve zekatları, Kandil'e göndererek PKK terör örgütüne destek sağladığı ortaya çıktı. İşte HDP ile PKK arasındaki organik bağı ortaya koyan o deliller...
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