30 Haziran 2021, Çarşamba
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HDP fitre ve zekatları örgüte gönderdi
HDP'nin kapatılma davasına ilişkin hazırlanan iddianamede oldukça önemli detaylar yer aldı. HDP'li belediyelerin çalışanlarından ve vatandaşlardan topladığı fitre ve zekatları, Kandil'e göndererek PKK terör örgütüne destek sağladığı ortaya çıktı. İşte HDP ile PKK arasındaki organik bağı ortaya koyan o deliller...