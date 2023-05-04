HDP Diyarbakır Milletvekili adayı Azad Barış: Seçimi kazanırsak özerklik getireceğiz! Afrin’i geri alacağız

Türkiye artık seçimlere doğru adım adım ilerleken HDP ve PKK'nın yanında altılı koasliyonun da Cumhurbaşkanı adayı olan Kılıçdaroğlu'ndan yüz bulan HDPKK'lılar küstah çıkışlarını sürdürüyor. CHP'li isimlerin verdiği "Öcalan'a özgürlük ve özerklik" vaatleri sonrası Kandil'den sevinç çığlıkları yükselirken HDP Diyarbakır Milletvekili adayı Azad Barış yaptığı açıklamada "Seçimi kazanırsak özerklik getireceğiz, Afrin’i geri alacağız." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

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