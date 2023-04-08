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HDP destekli 7’li koalisyonun adayına eleştiri! Bloomberg: Kılıçdaroğlu karizmadan yoksun

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Giriş: 08.04.2023 08:40
ABD merkezli medya kuruluşu Bloomberg, HDP destekli 7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu mercek altına aldı. Kılıçdaroğlu'nun sakin olduğunu ancak karizmadan yoksun olduğunun altını çizdi. Kendisine bir de tavsiyede bulunuldu.
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