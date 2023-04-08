HDP destekli 7’li koalisyonun adayına eleştiri! Bloomberg: Kılıçdaroğlu karizmadan yoksun

ABD merkezli medya kuruluşu Bloomberg, HDP destekli 7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu mercek altına aldı. Kılıçdaroğlu'nun sakin olduğunu ancak karizmadan yoksun olduğunun altını çizdi. Kendisine bir de tavsiyede bulunuldu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN