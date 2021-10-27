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HDP CHP’nin tezkereye ‘Hayır’ demesinden memnun! İYİ Partili Durmuş Yılmaz da HDP’nin çağrısına kulak verdi

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Giriş: 27.10.2021 10:21
HDP'nin çağrısıyla CHP oy uğruna Suriye tezkeresine "Hayır" dedi. CHP'nin bu kararı HDP'nin yüzünü güldürdü. HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu CHP'nin kararını "Tarihi bir çıkış" olarak değerlendirdi. Diğer taraftan ittifak ortağı İYİ Parti ise tezkereye onay verdi. Ancak Genel Başkan Yardımcısı Durmuş Yılmaz HDP'nin çağrısına uydu ve tezkereye "Hayır" oyu verdiğini yaptığı paylaşımla duyurdu.
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