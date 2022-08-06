06 Ağustos 2022, Cumartesi
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HDP, CHP ve İYİ Parti’den ne istiyor? HDP’nin talepleri neler?
Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Suriye'nin kuzeyine olası sınır ötesi operasyona karşı çıkmış, bununla da yetinmeyerek Türkiye'den 'işgalci' olarak bahsedip muhalefete ''Siz de operasyona karşı olun'' mesajı vermişti. Demirtaş'ın sözleri, HDP'nin CHP ve İYİ Parti ile işbirliği için öne sürdüğü şartları akıllara getirdi. O şartlar arasında sınır ötesi operasyonların durdurulması da var.