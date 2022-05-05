05 Mayıs 2022, Perşembe
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Hakim
- Adı Sevgi
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
HDP binası önünde gerginlik bitmiyor! Polis önlem aldı
HDP Diyarbakır ailelerinin aile nöbeti devam ediyor. Bugün o nöbete bir aile daha katılırken aileleri temsilen 3 acılı baba HDP’nin Ankara’daki binasının önüne çelenk bıraktı. O sırada olay yerine gelen HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran ile aileler arasında gerginlik yaşandı. Polis olay yerinde güvenlik önlemleri alırken bölgede gerginlik tırmanıyor. Son olarak provokasyonlardan dolayı. 1 kişi gözaltına alındı. Bölgeye gelmek isteyen ve eylem yapan kişilerden biri polis tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişi polis aracının kapısını tekmeledi.