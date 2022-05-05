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HDP binası önünde gerginlik bitmiyor! Polis önlem aldı

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Giriş: 05.05.2022 16:41
Güncelleme:05.05.2022 16:42
HDP Diyarbakır ailelerinin aile nöbeti devam ediyor. Bugün o nöbete bir aile daha katılırken aileleri temsilen 3 acılı baba HDP’nin Ankara’daki binasının önüne çelenk bıraktı. O sırada olay yerine gelen HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran ile aileler arasında gerginlik yaşandı. Polis olay yerinde güvenlik önlemleri alırken bölgede gerginlik tırmanıyor. Son olarak provokasyonlardan dolayı. 1 kişi gözaltına alındı. Bölgeye gelmek isteyen ve eylem yapan kişilerden biri polis tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişi polis aracının kapısını tekmeledi.
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